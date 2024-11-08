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Алоэ вера

Алоэ вера обладает широким спектром лечебных свойств. Оно оказывает успокаивающее и заживляющее действие. Местно и внутренне алоэ вера способствует росту клеток, увеличивая выработку коллагена.

Продлить молодость легко! Рассказываем, как повысить уровень коллагена без добавок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вы можете использовать чистое алоэ вера или смешать его с другими ингредиентами, чтобы получить пользу.

Витамин С

Употребление продуктов, повышающих уровень коллагена, таких как продукты, богатые витамином С, — отличный способ увеличить выработку коллагена. Витамин С необходим для выработки в организме естественной гиалуроновой кислоты, которая ускоряет восстановление.

В результате, употребление продуктов, богатых витамином С, увеличит выработку гиалуроновой кислоты в организме, производя больше коллагена.

Женьшень

Это древнее традиционное корейское средство для повышения уровня коллагена.

В исследовании 2012 года было обнаружено, что женьшень очень полезен в производстве коллагена I типа в организме человека. Без каких-либо побочных эффектов он быстро достигает организма. Помимо лечебных свойств, женьшень содержит антиоксиданты, которые помогают защитить кожу от вредного воздействия солнца.

Кинза

Кинза содержит витамин С, который очень важен для увеличения выработки коллагена в организме.

Водоросли

Спирулина предотвращает окисление кожи из-за чрезмерного загрязнения и стимулирует выработку коллагена.

У веганов и вегетарианцев спирулина является одним из лучших источников коллагена. 

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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