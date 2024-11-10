Продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут способствовать набору веса

Многие продукты на полках магазинов кажутся полезными, но, несмотря на это, они могут способствовать набору лишних килограммов. Порой из-за скрытого содержания сахара, калорийности или обработки такие продукты приводят к незаметному перееданию. Давайте рассмотрим, какие из них нужно употреблять осторожно, чтобы избежать нежелательного набора веса.
Йогурт часто ассоциируется со здоровым питанием, однако фруктовые или ароматизированные варианты могут содержать много сахара. Это повышает калорийность продукта и может вызывать скачки уровня сахара в крови, что провоцирует чувство голода и переедание.
Мюсли и злаковые батончики часто считаются полезным перекусом, но многие из них содержат добавленный сахар, сиропы и масла. Они могут оказаться калорийнее, чем плитка шоколада, и способствуют накоплению жировых отложений, если употребляются в больших количествах.
Сухофрукты — это концентрат фруктов, но с высоким содержанием натурального сахара и калорий. К тому же, при сушке теряется часть клетчатки и витаминов, что снижает их пользу. Большие порции сухофруктов могут приводить к быстрому набору веса.
Фреши часто представляются как источники витаминов, но фруктовые соки содержат много сахара и лишены клетчатки. Без неё фрукты быстрее усваиваются, что повышает уровень сахара в крови и приводит к избыточному потреблению калорий.
Продукты, которые кажутся полезными, иногда могут скрывать избыточные калории и сахар. Внимательное отношение к их составу и порциям поможет поддерживать здоровый вес и предотвратить накопление нежелательных килограммов.
Мю́сли — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
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