Продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут способствовать набору веса

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие продукты на полках магазинов кажутся полезными, но, несмотря на это, они могут способствовать набору лишних килограммов. Порой из-за скрытого содержания сахара, калорийности или обработки такие продукты приводят к незаметному перееданию. Давайте рассмотрим, какие из них нужно употреблять осторожно, чтобы избежать нежелательного набора веса.

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Йогурты с добавками

Йогурт часто ассоциируется со здоровым питанием, однако фруктовые или ароматизированные варианты могут содержать много сахара. Это повышает калорийность продукта и может вызывать скачки уровня сахара в крови, что провоцирует чувство голода и переедание.

Мюсли и злаковые батончики

Мюсли и злаковые батончики часто считаются полезным перекусом, но многие из них содержат добавленный сахар, сиропы и масла. Они могут оказаться калорийнее, чем плитка шоколада, и способствуют накоплению жировых отложений, если употребляются в больших количествах.

Сухофрукты

Сухофрукты — это концентрат фруктов, но с высоким содержанием натурального сахара и калорий. К тому же, при сушке теряется часть клетчатки и витаминов, что снижает их пользу. Большие порции сухофруктов могут приводить к быстрому набору веса.

Фреши

Фреши часто представляются как источники витаминов, но фруктовые соки содержат много сахара и лишены клетчатки. Без неё фрукты быстрее усваиваются, что повышает уровень сахара в крови и приводит к избыточному потреблению калорий.

Продукты, которые кажутся полезными, иногда могут скрывать избыточные калории и сахар. Внимательное отношение к их составу и порциям поможет поддерживать здоровый вес и предотвратить накопление нежелательных килограммов.

Уточнения

Мю́сли — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.



Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.



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