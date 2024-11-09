Хотите густые и блестящие волосы? Используйте корейский секрет для ухода за волосами

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Корейские женщины активно используют натуральные масла, такие как миндальное и жожоба, для укрепления и стимуляции роста волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie Claire Korea, CC BY 3.0

Кореянки наносят масло миндаля на кожу головы, массируя её в течение пяти минут, после чего оборачивают волосы полотенцем и оставляют на несколько часов, желательно часа на 3-4. Сделав такой массаж с маслом миндаля 3-4 раза, вы заметите, как уменьшилось выпадение волос и изменилось их качество в лучшую сторону.

Масло жожоба является более густым по сравнению с миндальным, поэтому его смешивают с рисовой водой и втирают в кожу головы и волосы на два часа. После этого нужно промыть волосы шампунем и нанести на них вашу обычную маску.

Корейские женщины также применяют экстракт чайного гриба, известного как комбуча, для ухода за волосами и кожей головы. Они ополаскивают голову комбучей и употребляют её внутрь для достижения дополнительного эффекта.

Кроме того, кореянки используют скрабы и пилинги для волос, сделанные из соли, соды и масла, для отшелушивания кожи головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.





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