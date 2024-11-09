Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальное картофельное пюре: простой рецепт на каждый день
Важные секреты правильного ухода, чтобы избежать дуплистости картофеля
Хотите густые и блестящие волосы? Используйте корейский секрет для ухода за волосами
Три способа, чтобы собака успокоилась без крика и наказаний
Врач рассказал, какие домашние предметы являются рассадниками опасных бактерий
Лера Кудрявцева показала очаровательную дочку Машу со снеговиком
Ибупрофен может стать новым методом лечения редких генетических заболеваний
Умные решения для хранения вещей в небольшой спальне
Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро

Какими должны быть хорошие шампунь и маска для волос

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Выбор шампуня или маски для волос — важный аспект ухода за ними. Основная функция шампуня — эффективно очищать волосы от загрязнений, таких как жир и отмершие клетки кожи, предотвращая развитие грибка, вызывающего перхоть.

Какими должны быть хорошие шампунь и маска для волос
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Шампунь не должен пересушивать волосы, вызывать их спутывание и раздражать кожу головы. Он также должен легко смываться водой без оставления налёта или сильного запаха. Таким образом, шампунь оказывает минимальное влияние на здоровье волос, поскольку воздействует на кожу головы только несколько минут.

Утверждение о том, что шампунь способствует росту волос, является маркетинговым ходом. Для поддержания здоровья волос можно использовать любой шампунь или даже любой хороший гель для душа, что подтверждает опыт многих мужчин.

Маски и бальзамы для волос содержат масла и кератин, которые питают и укрепляют волосы. Важно избегать использования средств со спиртами и силиконами, так как они могут пересушивать волосы и затруднять впитывание полезных веществ из масок. Силиконы также могут препятствовать качественному окрашиванию волос, так как краска не впитывается должным образом и быстро смывается.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Садоводство, цветоводство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство Аудио 
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Тайные причины кошачьих капризов у двери
Домашние животные
Тайные причины кошачьих капризов у двери Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Причины, почему коты требуют открыть дверь
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Как заставить денежное дерево расти
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Последние материалы
Ибупрофен может стать новым методом лечения редких генетических заболеваний
Умные решения для хранения вещей в небольшой спальне
Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро
Вылов мидий у берегов Греции сократился на 90%
5 советов по выбору дворников, которые прослужат в любую погоду
В Риме установили временный бассейн для сбора монет у фонтана Треви, что вызвало шквал критики
Как сделать правильный выбор кактуса для вашего дома
Секреты укрытия ягод и цветов лапником, чтобы ваш сад пережил зиму
Как проработать грушевидную мышцу?
Животные, которые умеют мурлыкать — это не только кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.