Какими должны быть хорошие шампунь и маска для волос

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор шампуня или маски для волос — важный аспект ухода за ними. Основная функция шампуня — эффективно очищать волосы от загрязнений, таких как жир и отмершие клетки кожи, предотвращая развитие грибка, вызывающего перхоть.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Шампунь не должен пересушивать волосы, вызывать их спутывание и раздражать кожу головы. Он также должен легко смываться водой без оставления налёта или сильного запаха. Таким образом, шампунь оказывает минимальное влияние на здоровье волос, поскольку воздействует на кожу головы только несколько минут.

Утверждение о том, что шампунь способствует росту волос, является маркетинговым ходом. Для поддержания здоровья волос можно использовать любой шампунь или даже любой хороший гель для душа, что подтверждает опыт многих мужчин.

Маски и бальзамы для волос содержат масла и кератин, которые питают и укрепляют волосы. Важно избегать использования средств со спиртами и силиконами, так как они могут пересушивать волосы и затруднять впитывание полезных веществ из масок. Силиконы также могут препятствовать качественному окрашиванию волос, так как краска не впитывается должным образом и быстро смывается.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.