Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски

Наши губы ежедневно подвергаются воздействию различных факторов — ветра, холода, сухости воздуха, что приводит к их обезвоживанию и появлению трещин. Ночная восстанавливающая маска для губ — это идеальный способ восстановить нежную кожу во время сна. Попробуем сделать такую маску самостоятельно и разберём её полезные свойства.
Ночные маски для губ обладают рядом ценных свойств. Их регулярное применение:
Ночная маска для губ — это простое, но эффективное средство, которое легко приготовить дома. Всего за одну ночь она поможет восстановить нежную кожу, сделать её гладкой и упругой. Регулярное использование такой маски позволит вам сохранить красоту и здоровье губ даже в холодное время года.
Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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