Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски

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Наши губы ежедневно подвергаются воздействию различных факторов — ветра, холода, сухости воздуха, что приводит к их обезвоживанию и появлению трещин. Ночная восстанавливающая маска для губ — это идеальный способ восстановить нежную кожу во время сна. Попробуем сделать такую маску самостоятельно и разберём её полезные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Полезные свойства маски

Ночные маски для губ обладают рядом ценных свойств. Их регулярное применение:

Увлажняет и смягчает кожу, предотвращая появление трещин и шелушений.

Ускоряет регенерацию кожи, восстанавливая её гладкость и эластичность.

Питает губы витаминами и минералами, делая их более упругими.

Защищает от воздействия внешней среды, создавая защитный барьер от ветра и холода.

Рецепт ночной восстанавливающей маски для губ

Ингредиенты

1 ч. ложка кокосового масла — для глубокого увлажнения

1 ч. ложка мёда — для питания и мягкости

1 капсула витамина Е — для защиты и регенерации

Приготовление и применение

В небольшой мисочке смешайте кокосовое масло и мёд до однородной консистенции. Добавьте содержимое капсулы витамина Е и тщательно перемешайте. Нанесите маску на чистые сухие губы перед сном. Оставьте средство на ночь, не смывая. Утром остатки маски можно аккуратно убрать с помощью мягкой салфетки.

Ночная маска для губ — это простое, но эффективное средство, которое легко приготовить дома. Всего за одну ночь она поможет восстановить нежную кожу, сделать её гладкой и упругой. Регулярное использование такой маски позволит вам сохранить красоту и здоровье губ даже в холодное время года.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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