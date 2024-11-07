Кожа лица будет чистой и без постакне, если делать эту маску с картофельным соком

Картофель считается натуральным отбеливателем для кожи, так как он помогает уменьшать появление постакне. Поскольку картофель увеличивает выработку коллагена, он помогает восстанавливать кожу, а значит, полезен для заживления высыпаний.
Добавление лимона действует как катализатор процесса отбеливания и усиливает действие картофеля. Для приготовления такой маски понадобится одна столовая ложка картофельного сока и половина столовой ложки свежего лимонного сока.
Эта маска работает лучше всего, если использовать ее три-четыре раза в неделю.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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