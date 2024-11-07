Кожа лица будет чистой и без постакне, если делать эту маску с картофельным соком

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Картофель считается натуральным отбеливателем для кожи, так как он помогает уменьшать появление постакне. Поскольку картофель увеличивает выработку коллагена, он помогает восстанавливать кожу, а значит, полезен для заживления высыпаний.

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Добавление лимона действует как катализатор процесса отбеливания и усиливает действие картофеля. Для приготовления такой маски понадобится одна столовая ложка картофельного сока и половина столовой ложки свежего лимонного сока.

Этапы приготовления

Чтобы подготовить картофель, опустите его под воду и промойте. Убедитесь, что вы хорошо почистили внешнюю сторону. Натрите картофель на терке, а затем выложите его в муслиновую ткань и отожмите сок. Добавьте картофельный и лимонный сок в миску и хорошо перемешайте. Нанесите маску на лицо с помощью ватного диска. Держите ее на лице в течение тридцати минут.

Эта маска работает лучше всего, если использовать ее три-четыре раза в неделю.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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