Найти модель джинсов своей мечты проще, чем кажется

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Джинсы — это универсальная одежда, которая подходит для любого случая и стиля. Но как среди множества моделей выбрать именно те, которые будут идеально сидеть и подчёркивать ваши достоинства?

Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Основные модели джинсов

1. Джинсы скинни, skinny jeans (облегающие джинсы, которые плотно прилегают к ногам)

Эта модель подходит для стройных ног, делая их визуально еще длиннее и стройнее.

Джинсы скинни можно сочетать с топами, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

2. Джинсы страйт, straight jeans (прямые джинсы, которые не обтягивают и не расширяются к низу)

Эта модель подходит для любого типа фигуры, она выглядит классически и элегантно.

Джинсы страйт можно сочетать с рубашками, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

3. Джинсы буткат, bootcut jeans (джинсы, которые расширяются книзу и хорошо сидят с обувью на каблуке)

Эта модель подходит для женщин с широкими бедрами, она визуально уравновешивает фигуру.

Джинсы буткат можно сочетать с топами, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

4. Джинсы флэрид, flared jean (джинсы с клёшем от колена или от бедра)

Данная модель визуально удлиняет ноги и делает фигуру более стройной.

Джинсы флэрид можно сочетать с топами, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

5. Джинсы мом, mom jeans (джинсы с высокой талией, которые сидят свободно на бедрах и заужены к низу)

Эта модель подходит для женщин с узкими бедрами, она визуально уравновешивает фигуру.

Джинсы мом можно сочетать с топами, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

6. Джинсы бойфренды, boyfriend jeans (джинсы свободного кроя, которые сидят свободно на бедрах и ногах)

Данная модель комфортна в носке и придает образу лёгкость и небрежность.

Джинсы бойфренды можно сочетать с топами, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

7. Джинсы хай-вэст, high-waisted jeans

(джинсы с высокой талией, которые подчеркивают линию талии и делают фигуру более стройной)

Эта модель подходит для любого типа фигуры, она делает образ более изящным и женственным.

Джинсы хай-вэст можно сочетать с топами, блузками, свитерами, пиджаками, курточками.

Джинсы — это базовый предмет гардероба любого человека. И именно правильно подобранная модель поможет создать стильный и уверенный образ.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

