Что мастер педикюра может узнать о вас по вашим ножкам во время визита

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хороший мастер педикюра может многое узнать о своей клиентке, просто взглянув на её ноги. Извиняться за состояние ног не стоит, ведь педикюр предназначен для того, чтобы помочь решить проблемы и обеспечить надлежащий уход.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, PDM

По определённым признакам мастер может определить, какую обувь носит клиентка, и предложить ей сменить гардероб. Также опытный специалист может предположить, чем занимается его клиентка, например, если заметит характерные изменения ногтей или деформацию стопы.

Кроме того, мастер может заметить признаки грибковых инфекций или других заболеваний, которые могут быть связаны с проблемами со здоровьем. Например, квалифицированный педикюрист легко определит диабетическую стопу, которая является характерным изменением, связанным с сахарным диабетом.

Опытный мастер также может выявить ортопедические проблемы, такие как плотные натоптыши на определённых участках подошвы.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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