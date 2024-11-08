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Семь лайфхаков, благодаря которым макияж продержится с утра и до позднего вечера

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Современный мир требует от нас быть активными и красивыми в любое время суток. Однако часто бывает сложно сохранить идеальный макияж на протяжении всего дня. Мы рассмотрим семь эффективных способов, которые помогут вам сохранить макияж свежим и стойким до позднего вечера.

Семь лайфхаков, благодаря которым макияж продержится с утра и до позднего вечера
Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

Чтобы макияж оставался свежим до позднего вечера, следуйте этим советам:

  1. Используйте праймер. Он улучшает сцепление косметики с кожей и продлевает стойкость макияжа.
  2. Закрепляйте тени консилером на подвижном веке. Так тени не будут скатываться.
  3. Воспользуйтесь фиксатором макияжа. Он закрепит макияж и продлит его стойкость.
  4. Замените пудру на матирующие салфетки. Они помогут контролировать жирный блеск кожи и сохранят макияж свежим.
  5. Замените обычную тушь на водостойкую. Она не осыпается и не растекается, обеспечивая более стойкий макияж ресниц.
  6. Не красьте нижние ресницы. К концу дня тушь может осыпаться и создать тёмные круги под глазами.
  7. Возьмите с собой ватные палочки. Они помогут быстро исправить недостатки макияжа, не повреждая его.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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