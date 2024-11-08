Семь лайфхаков, благодаря которым макияж продержится с утра и до позднего вечера

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный мир требует от нас быть активными и красивыми в любое время суток. Однако часто бывает сложно сохранить идеальный макияж на протяжении всего дня. Мы рассмотрим семь эффективных способов, которые помогут вам сохранить макияж свежим и стойким до позднего вечера.

Фото: flickr.com by homegets.com, CC BY 2.0

Чтобы макияж оставался свежим до позднего вечера, следуйте этим советам:

Используйте праймер. Он улучшает сцепление косметики с кожей и продлевает стойкость макияжа. Закрепляйте тени консилером на подвижном веке. Так тени не будут скатываться. Воспользуйтесь фиксатором макияжа. Он закрепит макияж и продлит его стойкость. Замените пудру на матирующие салфетки. Они помогут контролировать жирный блеск кожи и сохранят макияж свежим. Замените обычную тушь на водостойкую. Она не осыпается и не растекается, обеспечивая более стойкий макияж ресниц. Не красьте нижние ресницы. К концу дня тушь может осыпаться и создать тёмные круги под глазами. Возьмите с собой ватные палочки. Они помогут быстро исправить недостатки макияжа, не повреждая его.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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