Семь лайфхаков, благодаря которым макияж продержится с утра и до позднего вечера

Современный мир требует от нас быть активными и красивыми в любое время суток. Однако часто бывает сложно сохранить идеальный макияж на протяжении всего дня. Мы рассмотрим семь эффективных способов, которые помогут вам сохранить макияж свежим и стойким до позднего вечера.
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Чтобы макияж оставался свежим до позднего вечера, следуйте этим советам:
Используйте праймер. Он улучшает сцепление косметики с кожей и продлевает стойкость макияжа.
Закрепляйте тени консилером на подвижном веке. Так тени не будут скатываться.
Воспользуйтесь фиксатором макияжа. Он закрепит макияж и продлит его стойкость.
Замените пудру на матирующие салфетки. Они помогут контролировать жирный блеск кожи и сохранят макияж свежим.
Замените обычную тушь на водостойкую. Она не осыпается и не растекается, обеспечивая более стойкий макияж ресниц.
Не красьте нижние ресницы. К концу дня тушь может осыпаться и создать тёмные круги под глазами.
Возьмите с собой ватные палочки. Они помогут быстро исправить недостатки макияжа, не повреждая его.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.