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Лучшие оттенки помады на зиму 2024, которые сделают ваш макияж идеальным

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Зимний сезон 2024 обещает стать настоящим праздником для любительниц макияжа. В это время года особое внимание уделяется губам, ведь насыщенные и выразительные оттенки помады помогают добавить яркости в холодные дни. Рассмотрим, какие оттенки помады будут актуальны этой зимой и позволят создать стильный образ, подчеркнув индивидуальность.

Лучшие оттенки помады на зиму 2024, которые сделают ваш макияж идеальным
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Бордовый и винный

Бордовые и винные оттенки остаются на пике популярности, поскольку придают образу благородство и шик. Эти глубокие тона идеальны для создания выразительного вечернего макияжа и гармонично смотрятся как в глянцевом, так и в матовом варианте.

2. Сливовый и ягодный

Сливовые и ягодные оттенки — это ещё один тренд зимы 2024. Такие цвета добавляют свежести и подойдут как для дневного, так и для вечернего макияжа. Ягодные оттенки универсальны и подходят разным типам внешности, добавляя загадочность образу.

3. Холодные розовые и нюдовые тона

Для поклонников естественного макияжа подойдут нюдовые и холодные розовые оттенки, которые придают губам ухоженный вид. Это отличное решение для повседневного макияжа, когда хочется выглядеть свежо и естественно.

4. Классический красный

Классический красный — это вне времени, и зимой 2024 он снова в тренде. Красная помада идеально подходит для создания акцента на губах и добавляет страстности и элегантности в образ.

Зима 2024 предлагает разнообразие оттенков на любой вкус. Выбирайте подходящие трендовые цвета и наслаждайтесь макияжем, который подчеркивает вашу индивидуальность.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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