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Сухой воздух в отопительный сезон: дерматолог советует, как защитить кожу

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Зимой, когда отопление работает на полную мощность, состояние кожи может значительно ухудшиться из-за сухого воздуха. Дерматолог Анастасия Берендяева объяснила, что работа батарей приводит к резкому снижению влажности в помещении, что негативно сказывается на эпидермисе. Чтобы избежать пересушивания кожи, она дала ряд рекомендаций. Во-первых, нужно умываться теплой водой, а не горячей, чтобы кожа сохраняла больше влаги.

Сухой воздух в отопительный сезон: дерматолог советует, как защитить кожу
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Также стоит избегать антибактериального мыла, которое может быть слишком агрессивным для кожи, и чаще использовать увлажняющие средства, нанося их на слегка влажную кожу после душа. Для рук рекомендуется использовать бальзамы, а для ухода за кутикулой — оливковое масло.

Кроме того, Берендяева советует использовать увлажнители воздуха, так как в помещениях с работающими батареями влажность падает до критических уровней. Важно поддерживать в помещении не менее 30% влажности. Чтобы сохранить кожу зимой, нужно также наносить крем и носить перчатки перед выходом на улицу, а на ночь смазывать ноги увлажняющим средством и надевать носки.

Для губ специалисты советуют применять бальзамы и вазелин, а тем, кто часто облизывает губы, стоит быть особенно осторожными. В рационе полезен рыбий жир, который способствует улучшению состояния кожи. Также для людей с чувствительной кожей важно избегать воды из-под крана, которая может её раздражать.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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