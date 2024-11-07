Маникюр и инфекции: что нужно знать о рисках заражения гепатитом и ВИЧ

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Профессор, врач-инфекционист Елена Мескина рассказала о рисках заражения инфекциями при маникюре. По ее словам, на инструментах для маникюра могут остаться следы крови, что увеличивает вероятность передачи таких заболеваний, как гепатиты В и С, а также ВИЧ. Вакцинация против гепатита В снижает эти риски, и Мескина рекомендует сделать прививку всем, кто часто посещает салоны красоты.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

В отличие от вирусных инфекций, грибковые заболевания требуют другого типа контакта — например, с кожей или влажной поверхностью, что делает их передачу во время маникюра маловероятной. Однако существуют и другие опасности, такие как бактериальные инфекции (например, стафилококк или стрептококк), а также герпетическая инфекция, которая может вызвать панариций. Врач подчеркнула, что риск заражения напрямую зависит от качества обработки инструментов.

Важно, чтобы мастера строго соблюдали санитарные нормы, так как некоторые вирусы не погибают от простой обработки спиртом. Инструменты должны обрабатываться в растворе на протяжении определенного времени, чтобы исключить возможные риски. В конечном итоге, соблюдение санитарных правил и инструкций в салонах критично для предотвращения инфекций.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.