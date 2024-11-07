Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Анастасия Красовская раскрыла отношение к постельным сценам
Астана получила предложение от российских коллег о строительстве АЭС на территории Казахстана
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как сахарный диабет и иммунодефицит влияют на появление перхоти
Юрист оценила идею тратить не более миллиона рублей на концерты артистов
Стал известен самый странный пункт в райдере Софии Ротару
Что нужно знать при выборе фитолампы для рассады
Идеи для создания уютной и удобной детской комнаты
Певец Шаман получил звание заслуженного артиста в Кремле

Маникюр и инфекции: что нужно знать о рисках заражения гепатитом и ВИЧ

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Профессор, врач-инфекционист Елена Мескина рассказала о рисках заражения инфекциями при маникюре. По ее словам, на инструментах для маникюра могут остаться следы крови, что увеличивает вероятность передачи таких заболеваний, как гепатиты В и С, а также ВИЧ. Вакцинация против гепатита В снижает эти риски, и Мескина рекомендует сделать прививку всем, кто часто посещает салоны красоты.

Маникюр и инфекции: что нужно знать о рисках заражения гепатитом и ВИЧ
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

В отличие от вирусных инфекций, грибковые заболевания требуют другого типа контакта — например, с кожей или влажной поверхностью, что делает их передачу во время маникюра маловероятной. Однако существуют и другие опасности, такие как бактериальные инфекции (например, стафилококк или стрептококк), а также герпетическая инфекция, которая может вызвать панариций. Врач подчеркнула, что риск заражения напрямую зависит от качества обработки инструментов.

Важно, чтобы мастера строго соблюдали санитарные нормы, так как некоторые вирусы не погибают от простой обработки спиртом. Инструменты должны обрабатываться в растворе на протяжении определенного времени, чтобы исключить возможные риски. В конечном итоге, соблюдение санитарных правил и инструкций в салонах критично для предотвращения инфекций.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Военные новости
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Врач Малышева рассказала, почему так важно сдавать анализ на антимюллеров гормон
Как вырастить мощные кочаны пекинской капусты без удобрений
Как питание помогает справиться с выгоранием: советы эксперта
Маникюр и инфекции: что нужно знать о рисках заражения гепатитом и ВИЧ
Топ-5 кроссоверов с внушительным пространством
Яичная скорлупа для растений: простой способ обогатить компост
Поставки газа зимой в страны ЕС находятся под угрозой
Врач назвала причины набора лишнего веса
Подъём штанги на бицепс — хорошее упражнение, чтобы росли мышцы рук
Почему вы неправильно пользуетесь овощечисткой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.