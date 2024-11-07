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Как сахарный диабет и иммунодефицит влияют на появление перхоти

1:34
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Перхоть может быть вызвана различными факторами, такими как повышенная выработка кожного сала, нарушение защитного барьера кожи головы или размножение грибка Malassezia. Однако риск её появления значительно увеличивается при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет и иммунодефицит.

Как сахарный диабет и иммунодефицит влияют на появление перхоти
Фото: flickr.com by Shylah, CC BY 2.0

Также перхоть может сопровождать такие дерматологические болезни, как себорейный дерматит, экзема, псориаз и другие. Хронические стрессы, гормональные изменения, неправильное питание и уход за кожей также способствуют развитию перхоти. Врачи отмечают, что мужчины чаще страдают от этой проблемы, чем женщины.

В случае появления перхоти рекомендуется обратиться к дерматологу для точной диагностики и назначения лечения, которое будет зависеть от причины проблемы. До визита к специалисту стоит минимизировать факторы риска, такие как стрессы и плохие привычки в питании. Рацион следует обогатить фруктами, продуктами, богатыми витаминами группы В и цинком, а также ограничить потребление красного мяса, сахара и обработанных продуктов.

Эксперт советует правильно ухаживать за волосами, избегать горячей воды, не злоупотреблять средствами для укладки и правильно подбирать шампуни в зависимости от типа кожи. Стоит помнить, что народные средства для борьбы с перхотью не имеют научных подтверждений своей эффективности, и лучше всего консультироваться с врачом.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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