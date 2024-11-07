Что делать, если волосы начали выпадать: советы специалиста

Самолечение при облысении может быть не только неэффективным, но и опасным. Трихолог Ольга Кохас предупреждает, что многие препараты, такие как шампуни и масла, лишь усиливают проблему выпадения волос. Шампуни не могут содержать активных ингредиентов, способных решить эту проблему, а масла могут только ухудшить ситуацию, усиливая выпадение из-за их воздействия на фолликулы.
По словам специалиста, для поддержания здоровья волос важно придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни. Кроме того, важно соблюдать умеренность в салонных процедурах и правильно ухаживать за волосами, расчесывая их не более двух-трех раз в день и защищая их от холода с помощью головных уборов.
Когда выпадение волос становится интенсивным и не связано с очевидными факторами, такими как стресс или окрашивание, лучше обратиться к трихологу. Специалист поможет установить причину проблемы, предложит индивидуальные препараты и процедуры, чтобы остановить процесс выпадения. Несвоевременное обращение к врачу может привести к необратимым последствиям, когда вернуть волосы будет уже невозможно.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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