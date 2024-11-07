Как сделать ресницы более густыми: советы визажиста

Визажист-стилист Арина Никитина поделилась секретами создания выразительных и густых ресниц. Чтобы добиться эффекта пушистых ресниц, она советует начать с нанесения рассыпчатой пудры, аккуратно обработав волоски кистью. Затем следует использовать праймер — белую тушь, которая обволакивает ресницы, делает их более плотными и густыми, а также укрепляет их благодаря ухаживающим ингредиентам. Третий шаг — нанесение обычной туши, но с важным лайфхаком: перед использованием тушь можно разогреть, положив тюбик в стакан с горячей водой на 5 минут. Это значительно облегчает нанесение и позволяет добиться более равномерного покрытия.
Кроме того, Никитина подчеркнула, что здоровье и густота ресниц зависят от правильного ухода за ними. Один из ключевых аспектов — бережный демакияж. Для этого она рекомендует использовать средства на масляной основе, которые наносятся мягкими круговыми движениями на веки и под глаза. Это поможет избежать повреждения ресниц и появления преждевременных морщин. Визажист также предостерегает от чрезмерного трения или растирания кожи, чтобы не повредить ресницы и не вызвать их ломкость.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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