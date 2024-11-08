Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Впервые ставшая мамой в 42 года Сати Казанова объяснила, что такое лотосовые роды
Рэпер Гуф перегрыз провода в рехабе на фоне ломки
Сибирь всё громче заявляет о себе в Африке
Раскрыта позиция Раймонда Паулса в отношении России: ему есть с чем сравнивать
Валерий Меладзе берёт банку варенья и 15 миллионов рублей за выступление
Как газовые плиты становятся причиной тысяч смертей в Европе
Продлить молодость легко! Рассказываем, как повысить уровень коллагена без добавок
Корица для комнатных растений: простой способ защиты
Первая прогулка с щенком: что нужно знать хозяевам

Почему ломаются ногти: советы врача-дерматолога о причинах и решениях

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Ногти могут стать ломкими и начать расслаиваться по разным причинам, как врожденным, так и приобретенным. Врач-дерматолог и косметолог Елена Мошкова выделяет несколько основных факторов, которые приводят к этому дефекту. Одной из наиболее распространенных причин является контакт с агрессивной химией, например, при уборке или мытье посуды, когда руки не защищены перчатками. Кроме того, средства для снятия лака, содержащие агрессивные вещества, а также неправильное использование маникюрных инструментов, могут повреждать ногтевую пластину.

Почему ломаются ногти: советы врача-дерматолога о причинах и решениях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важным моментом является то, что расслаивание ногтей может быть признаком различных заболеваний, таких как гипотиреоз, анемия, цирроз печени или ревматоидный артрит. Врач рекомендует пройти медицинское обследование для исключения заболеваний, а также уделять внимание питанию, поскольку дефицит микроэлементов — магния, кальция, цинка и других — может ухудшить состояние ногтей. Для восстановления здоровья ногтей полезны ванночки с морской солью или парафином, увлажнение кожи рук и ежедневный массаж пальцев.

Мошкова также предупреждает, что изменения в толщине и цвете ногтей, такие как зеленый оттенок, могут указывать на грибковое поражение, что чаще всего случается при длительном ношении гель-лаков. В этом случае требуется микроскопическое исследование, а при подтверждении диагноза — курс антимикотиков.

Врач подчеркивает, что важно подходить к уходу за ногтями комплексно и с учетом всех возможных факторов, влияющих на их здоровье.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов
Экономика и бизнес
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Путин выступил на Валдае с сильной позицией, предложив Трампу мир на своих условиях Любовь Степушова Смертельная ловушка для нетопырей — такой же фейк, как и Бермудский треугольник Игорь Буккер Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Путин выступил на Валдае с сильной позицией, предложив Трампу мир на своих условиях
Корица для комнатных растений: простой способ защиты
Первая прогулка с щенком: что нужно знать хозяевам
Эндокринолог о том, как беседы за столом улучшают пищеварение
В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Монеты в подстаканнике: маленькая привычка, большие риски
В Екатеринбурге турналог будет приносить в бюджет 450 млн рублей ежегодно
Как правильно выбрать металл для потолков в помещениях с повышенной влажностью
Почему ломаются ногти: советы врача-дерматолога о причинах и решениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.