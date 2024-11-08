Почему ломаются ногти: советы врача-дерматолога о причинах и решениях

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Ногти могут стать ломкими и начать расслаиваться по разным причинам, как врожденным, так и приобретенным. Врач-дерматолог и косметолог Елена Мошкова выделяет несколько основных факторов, которые приводят к этому дефекту. Одной из наиболее распространенных причин является контакт с агрессивной химией, например, при уборке или мытье посуды, когда руки не защищены перчатками. Кроме того, средства для снятия лака, содержащие агрессивные вещества, а также неправильное использование маникюрных инструментов, могут повреждать ногтевую пластину.

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Важным моментом является то, что расслаивание ногтей может быть признаком различных заболеваний, таких как гипотиреоз, анемия, цирроз печени или ревматоидный артрит. Врач рекомендует пройти медицинское обследование для исключения заболеваний, а также уделять внимание питанию, поскольку дефицит микроэлементов — магния, кальция, цинка и других — может ухудшить состояние ногтей. Для восстановления здоровья ногтей полезны ванночки с морской солью или парафином, увлажнение кожи рук и ежедневный массаж пальцев.

Мошкова также предупреждает, что изменения в толщине и цвете ногтей, такие как зеленый оттенок, могут указывать на грибковое поражение, что чаще всего случается при длительном ношении гель-лаков. В этом случае требуется микроскопическое исследование, а при подтверждении диагноза — курс антимикотиков.

Врач подчеркивает, что важно подходить к уходу за ногтями комплексно и с учетом всех возможных факторов, влияющих на их здоровье.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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