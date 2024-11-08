Опасности пилинга: что нельзя делать после процедуры

Врач-дерматолог и косметолог Елена Мошкова предупредила о возможных рисках, связанных с уходом за кожей после пилинга. Она объяснила, что пилинг — это контролируемое химическое воздействие на кожу, и в зависимости от глубины процедуры могут возникать различные побочные эффекты. Глубокие пилинги чаще всего приводят к рубцам, расширению сосудов и пигментации.

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Срединные пилинги могут вызвать временные реакции, такие как отеки и пигментацию, особенно у людей с темной кожей. Поверхностные пилинги обычно проходят без осложнений, но для успешного восстановления важно соблюдать рекомендации. Важно избегать использования скрабов, плотных кремов и декоративной косметики в период восстановления, так как это может вызвать воспаления, закупорку пор и даже бактериальные инфекции.

Также рекомендуется избегать воздействия кислот на коже и не удалять корочки до их естественного отторжения, чтобы избежать пигментных пятен. Врач также подчеркнула, что людям с частым герпесом следует начать принимать противовирусные препараты за два дня до процедуры.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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