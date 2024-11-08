Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слоёный салат с копчёной курицей: рецепт для новогоднего стола
Россиянам назвали защищающий от деменции продукт
Ошибки при выращивании чеснока, которые снижают урожай
В России могут ограничить регистрацию иностранцев в квартире
Минувшая ночь в столице вошла в пятерку самых теплых в ноябре за последние 80 лет
Российским студенткам пообещали по 100 тысяч за рождение ребенка
3 мифа о нарушениях от ГАИ, которых напрасно боятся даже опытные водители
На 11 процентов увеличилось число иностранных туристов в России
Анастасия Решетова назвала истинную причину ликвидации бизнеса по производству нижнего белья

Опасности пилинга: что нельзя делать после процедуры

Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматолог и косметолог Елена Мошкова предупредила о возможных рисках, связанных с уходом за кожей после пилинга. Она объяснила, что пилинг — это контролируемое химическое воздействие на кожу, и в зависимости от глубины процедуры могут возникать различные побочные эффекты. Глубокие пилинги чаще всего приводят к рубцам, расширению сосудов и пигментации.

Опасности пилинга: что нельзя делать после процедуры
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Срединные пилинги могут вызвать временные реакции, такие как отеки и пигментацию, особенно у людей с темной кожей. Поверхностные пилинги обычно проходят без осложнений, но для успешного восстановления важно соблюдать рекомендации. Важно избегать использования скрабов, плотных кремов и декоративной косметики в период восстановления, так как это может вызвать воспаления, закупорку пор и даже бактериальные инфекции.

Также рекомендуется избегать воздействия кислот на коже и не удалять корочки до их естественного отторжения, чтобы избежать пигментных пятен. Врач также подчеркнула, что людям с частым герпесом следует начать принимать противовирусные препараты за два дня до процедуры.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Взгляд из Италии: Газпром удивляет
Экономика и бизнес
Взгляд из Италии: Газпром удивляет Аудио 
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Военные новости
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Смертельная ловушка для нетопырей — такой же фейк, как и Бермудский треугольник Игорь Буккер Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Здоровье ногтей: секреты, о которых вы не знали
Обман на каждой упаковке: правда о температуре замерзания незамерзайки
ЦАХАЛ объявил о спасательной миссии в Нидерландах после нападения на болельщиков
В бундестаге призвали подсчитать, сколько стоил визит Зеленского в Берлин
Актёр Владимир Селиванов рассказал, как относится к Санкт-Петербургу
Боеприпасы в Одессе детонировали более двух часов после удара
Как заставить денежное дерево расти
Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт
Здоровье питомца в ваших руках. Рассказываем про главные признаки болезни кошки
Экзотические деревья на подоконнике: растения, которые можно вырастить из косточек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.