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Здоровье ногтей: секреты, о которых вы не знали

1:35
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Для поддержания здоровья ногтей необходимо учитывать не только внешний уход, но и правильное питание. Диетолог и эндокринолог Мария Дубская поделилась важной информацией о том, какие продукты помогают укрепить ногти. В первую очередь, ногти состоят из кератина — белка, поэтому важно употреблять продукты, богатые этим элементом. Сера, которая содержится в морепродуктах, таких как крабы, омары и рыба, помогает укрепить ногти, а хром придает им блеск. Для сохранения их крепкости необходим кальций, который можно получить из молочных продуктов.

Здоровье ногтей: секреты, о которых вы не знали
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для тех, кто не переносит лактозу, подойдут безлактозные альтернативы. К тому же кальций усваивается только с витамином D, который можно найти в рыбе и яйцах, а в регионах с низким уровнем солнечного света необходимо принимать добавки. Важными для ногтей являются также микроэлементы, такие как селен и цинк. Селен содержится в бразильском орехе и морепродуктах, а цинк — в устрицах, тыквенных семечках и овсянке.

Наконец, для здоровья ногтей важны витамины Е и А. Витамин Е, который улучшает состояние ногтей, находится в авокадо, орехах и кунжуте, а витамин А — в моркови и оливковом масле. Таким образом, сбалансированное питание, содержащее все необходимые микроэлементы и витамины, помогает сохранить здоровье и красоту ногтей.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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