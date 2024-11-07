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Деловой макияж: как выглядеть свежо и естественно на работе

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Деловой макияж, по словам визажиста Александры Никитиной, должен подчеркнуть естественную красоту и придать коже свежий, ухоженный вид. Основой макияжа является здоровая кожа, за которой следует правильный уход: утреннее очищение и увлажнение для устранения сухости и отеков. Если утром лицо отекает, стоит попробовать лимфодренажный массаж.

Деловой макияж: как выглядеть свежо и естественно на работе
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Для макияжа идеально подходит тональный крем с натуральным финишем, который обеспечит естественность. Матовые и перламутровые текстуры в этом случае не подходят, так как могут создать эффект маски или лишнего блеска. При необходимости можно скрыть несовершенства кожи консилером, который следует наносить вбивающими движениями и фиксировать пудрой, чтобы избежать его "сползания" в течение дня.

Особое внимание следует уделить области вокруг глаз. Если кожа под глазами темнеет из-за усталости, можно использовать консилер со светоотражающими частицами, чтобы осветлить этот участок. Для более выразительного взгляда хорошо подойдут светлые сияющие тени на внутреннем уголке глаза, но наносить их под бровь не рекомендуется. Румяна, предпочтительно кремовые и в персиковых или светло-розовых оттенках, помогут создать естественный свежий вид. Важно избегать темных и ярких оттенков, так как они могут старить лицо.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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