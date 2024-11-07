Как сделать идеальное фото на документы: советы визажиста

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для удачного фото на документы важнейшее условие — правильный макияж, который обеспечит естественность и избавит от лишних дефектов. Профессиональный визажист Александра Никитина рекомендует использовать плотный тональный крем для выравнивания кожи и скрытия недостатков, таких как синяки или покраснения. При этом не стоит переживать, если макияж будет казаться несколько ярким, потому что камера это не заметит.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Также важно, чтобы тон крема совпадал с оттенком кожи, включая шею, чтобы избежать резкой границы между оттенками на фото. Важно помнить, что для фото на документы не подходят косметические средства с сияющими текстурами — такие как блеск для губ или тени с блестками, которые под вспышкой превращаются в жирные пятна.

Вместо этого следует использовать матовые средства, в том числе пудру после тонального крема. Кроме того, визажист советует избегать сложных макияжных приемов, например, слишком четких стрелок или контуров на губах, чтобы сохранить естественность черт лица. Это поможет избежать возможных сомнений при проверке документов.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.