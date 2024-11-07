Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Перевозчиков назвал три признака ожирения у домашних животных
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Диетический секрет: как хурма помогает худеть
Россиянам назвали плюсы бронирования туров на лето зимой
Поводок против рулетки: что выбрать для выгула собаки?
Вулкан Кикай поразил учёных масштабом древней катастрофы
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией мира
Египет остается на лидирующих позициях у туристов
Враждовавшие тёзки Бородина и Собчак помирились в Дубае

Как сделать идеальное фото на документы: советы визажиста

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Для удачного фото на документы важнейшее условие — правильный макияж, который обеспечит естественность и избавит от лишних дефектов. Профессиональный визажист Александра Никитина рекомендует использовать плотный тональный крем для выравнивания кожи и скрытия недостатков, таких как синяки или покраснения. При этом не стоит переживать, если макияж будет казаться несколько ярким, потому что камера это не заметит.

Как сделать идеальное фото на документы: советы визажиста
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Также важно, чтобы тон крема совпадал с оттенком кожи, включая шею, чтобы избежать резкой границы между оттенками на фото. Важно помнить, что для фото на документы не подходят косметические средства с сияющими текстурами — такие как блеск для губ или тени с блестками, которые под вспышкой превращаются в жирные пятна.

Вместо этого следует использовать матовые средства, в том числе пудру после тонального крема. Кроме того, визажист советует избегать сложных макияжных приемов, например, слишком четких стрелок или контуров на губах, чтобы сохранить естественность черт лица. Это поможет избежать возможных сомнений при проверке документов.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля
Авто
Можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
Домашние животные
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как укрыть розы на зиму простым способом
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян
Взгляд из Италии: "Газпром" удивляет
Владимир Селиванов раскрыл, как часто видится с дочерью, за которую судится с бывшей женой
РСТ: Туры на Кубу уже превышают показатели прошлого года
Эксперты развеяли три популярных мифа об отдыхе на Мальдивах
Ваша кошка будет здоровой и послушной, если вы будете следовать этим правилам
Штраф за обычные вещи в багажнике: что нельзя оставлять в машине
Принц Уильям высказался о самочувствии Кейт Миддлтон, завершившей курс химиотерапии
Эксперты дали советы по улучшению шумоизоляции в квартире
Россиянам рассказали, как уменьшить расходы на ремонт вдвое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.