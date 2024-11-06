Стиль и стройность: как одежда помогает скрыть проблемные зоны

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Мария Абабкова поделилась рекомендациями по созданию гармоничного и стройного образа для людей, которые хотят скорректировать фигуру с помощью одежды. Важно не обтягивать проблемные зоны и избегать контрастных сочетаний ярких цветов и крупных принтов, которые могут выделить нежелательные участки тела. Например, если есть лишний объем в области живота, стоит выбрать свободные блузы и брюки. Также следует избегать заправленных в брюки верхних частей одежды, чтобы не акцентировать внимание на талии.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, PDM

Абабкова также советует следить за длиной одежды, чтобы края не пересекали фигуру в самых широких местах. Юбки и платья миди не должны заканчиваться на уровне икроножных мышц, а рукава не должны заканчиваться в самой широкой части рук. Для улучшения пропорций подойдут свободные рукава до локтя. Эксперт акцентирует внимание на том, что распашные вещи, такие как кардиганы и пиджаки, должны носиться незастегнутыми, чтобы вертикальные линии зрительно стройнили силуэт.

Для коррекции пропорций можно использовать технику цветовых вертикалей, когда верхняя и нижняя часть наряда совпадают по цвету, что помогает вытянуть фигуру. Важно избегать контраста между верхом и низом, так как это сделает фигуру визуально ниже и шире. Абабкова также предостерегает от классического сочетания светлой блузки и темных брюк, которое может негативно повлиять на общую гармонию образа.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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