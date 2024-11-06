Как создать идеальный объем губ: советы визажиста

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Мария Пилипенко поделилась техникой макияжа, которая помогает сделать губы более выразительными и объемными. Чтобы добиться идеального результата, макияж следует начинать с легкого тонирования губ с использованием тонального крема и спонжа, что создаст нейтральный фон для помады.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Далее важный шаг — оформление контура губ с помощью карандаша телесного цвета. Прорисовывать контур нужно аккуратно, слегка выходя за линию, особенно в центре верхней и нижней губы. Следующим этапом идет нанесение более темного карандаша для выделения контура и создание градиента. Поверх наносится нюдовая помада, растушевывая линии, чтобы сделать переход плавным и естественным. Для создания эффекта объема поверх помады можно добавить блеск. Особое внимание стоит уделить галочке верхней губы, на которую рекомендуется нанести бронзер для создания визуальной тени, что придаст объем.

Визажист также предупреждает, что использование хайлайтера на этой области губ может не дать желаемого эффекта объема и выглядит уже не актуально.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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