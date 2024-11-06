Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инструктор по маникюру и педикюру Анна Капля поделилась важными рекомендациями по подготовке к салонной процедуре и уходу за руками после неё. Первое важное правило — не стоит пытаться привести руки в порядок перед походом к мастеру. Использование ножниц и кусачек может привести к травмам, что в свою очередь увеличивает риск раздражения кожи при контакте с химическими веществами, используемыми в процессе маникюра.

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Также не рекомендуется применять масла или кремы накануне, так как жир и влага могут помешать хорошему сцеплению искусственного материала с ногтевой пластиной.

После процедуры важно избегать контакта с водой, а также тяжелых физических нагрузок, особенно в первые 72 часа. Руки и ногти требуют времени на восстановление, и любые внешние воздействия могут негативно сказаться на результате. Капля советует в период между процедурами регулярно ухаживать за кожей и ногтями, применяя увлажняющие средства, пилинги и скрабы, которые порекомендует мастер в зависимости от состояния кожи.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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