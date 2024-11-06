Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ назвала способ избежать штрафа в 15000 рублей за управление автомобилем с механикой
Как подружить кошку и собаку: советы для успешного знакомства
Хоккеист Металлурга скончался после драки в Абакане
Учёные предложили создать гигантские мембранные телескопы
Дети "наращивают" себе клыки при помощи опасных пломб с маркетплейсов
Балканский завтрак: вкусное начало дня или калорийная ловушка
Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее
Нужно ли прогревать автомобиль зимой
Силуанов рассказал о последствиях печатания новых денег

Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Инструктор по маникюру и педикюру Анна Капля поделилась важными рекомендациями по подготовке к салонной процедуре и уходу за руками после неё. Первое важное правило — не стоит пытаться привести руки в порядок перед походом к мастеру. Использование ножниц и кусачек может привести к травмам, что в свою очередь увеличивает риск раздражения кожи при контакте с химическими веществами, используемыми в процессе маникюра.

Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также не рекомендуется применять масла или кремы накануне, так как жир и влага могут помешать хорошему сцеплению искусственного материала с ногтевой пластиной.

После процедуры важно избегать контакта с водой, а также тяжелых физических нагрузок, особенно в первые 72 часа. Руки и ногти требуют времени на восстановление, и любые внешние воздействия могут негативно сказаться на результате. Капля советует в период между процедурами регулярно ухаживать за кожей и ногтями, применяя увлажняющие средства, пилинги и скрабы, которые порекомендует мастер в зависимости от состояния кожи.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Военные новости
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Песков: Россия не пытается победить доллар
Осенние растения, которые сделают ваш сад ярче и красивее
Как сохранить маникюр надолго: секреты от мастера
Нужно ли прогревать автомобиль зимой
Силуанов рассказал о последствиях печатания новых денег
Как овощи помогают снизить риск рака: мнение врача
Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
Юрий Лоза раскритиковал выходку Сергея Лазарева на шоу
Врач рассказал об опасной бьюти-процедуре, которая может привести к слепоте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.