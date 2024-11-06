Профессиональные секреты: какие оттенки помады подойдут именно вам

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Евгения Феоктистова поделилась советами по выбору помады, чтобы подчеркнуть красоту улыбки и гармонично сочетаться с разными типами кожи и одеждой. По ее мнению, для универсального образа идеально подойдут серовато-розовые оттенки, такие как woodberry или mehr, которые подходят под любой стиль. Для красных помад лучше выбирать нейтральный "русский красный" с холодным подтоном, который подходит практически всем.

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Визажист отметила, что чем темнее помада, тем белее выглядит улыбка благодаря контрасту. Для загорелой кожи прекрасно подойдут коралловые оттенки, а фуксия придаст свежесть и молодость. Однако стоит избегать помад морковного цвета, так как они могут добавить зубам желтизны. То же касается коричневых оттенков с желтым подтоном. Эксперт порекомендовала использовать помаду с розовыми или персиковыми подтоновыми для гармоничного вида.

Также визажист напомнила, что помада имеет ограниченный срок годности, и для тех, кто редко пользуется ею, может быть лучше выбрать карандаш для губ. Такой продукт можно наносить на гигиеническую помаду для комфортного использования и проверки подходящего оттенка, особенно если это дорогая помада, в выборе которой есть сомнения.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.



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