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Как сохранить аромат духов на коже: советы парфюмера

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Парфюмер Валерия Нестерова поделилась советами о том, как продлить стойкость аромата духов на коже. Важным фактором является индивидуальная реакция организма на состав парфюма, но есть несколько проверенных методов, которые помогут улучшить удержание запаха. Прежде всего, Нестерова рекомендует наносить духи на чистую кожу сразу после душа, поскольку влажность кожи помогает закрепить аромат.

Как сохранить аромат духов на коже: советы парфюмера
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Для улучшения стойкости стоит использовать увлажняющий крем, который служит "подложкой" и увеличивает продолжительность запаха в два-три раза. Особенно эффективно, когда крем и парфюм из одной линейки. Альтернативой могут быть кремовые или масляные духи, подходящие к основному аромату, которые стоит нанести перед распылением парфюма.

Также эксперт советует наносить духи на так называемые точки пульсации — места на теле, где температура выше из-за близости кровеносных сосудов, такие как запястья, шея, виски, внутренние локти и колени. Еще один способ продлить аромат — распылить парфюм на пористые поверхности, например, на волосы или шарф. На одежде парфюм раскрывается одинаково для всех, в отличие от кожи, добавила Нестерова.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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