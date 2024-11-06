Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росатом распечатал на 3D-принтере деталь для ядерного объекта
Инфантино сказал, что США во главе с Трампом великолепно проведут ЧМ-2026
МОК заставил посомневаться в гендерной принадлежности Хелиф
Автоэксперт высказался об инициативе о красном сигнале для нарушителей скорости
Эксперт: Украина для Трампа перестанет быть приоритетным геополитическим полем
Опасные ошибки при оформлении интерьера ванной комнаты
Как дизайн-код может помочь городам сохранить уникальность?
Лечит ли чай с лимоном простуду: разбираем факты и мифы
Красноярцы негодуют из-за повышения стоимости проезда по соцкарте

Защищаем голову от холода и сохраняем укладку: лучшие советы на зиму

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Зимой поддержание красивой укладки и защита головы от холода могут показаться непростой задачей. Однако с правильным подходом можно сохранить прическу и защититься от низких температур. Рассмотрим несколько практичных советов, которые помогут сделать это без ущерба для стиля.

Защищаем голову от холода и сохраняем укладку: лучшие советы на зиму
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Выбор головного убора

Чтобы сохранить укладку, важно правильно выбрать головной убор. Шапки из натуральных материалов, таких как шерсть или хлопок, лучше всего удерживают тепло и при этом позволяют коже головы «дышать». Избегайте слишком тесных шапок: они могут примять волосы и сделать укладку плоской. Подойдут свободные фасоны, которые не давят на волосы.

Использование защитных средств для волос

Зимой волосы подвержены статическому электричеству и пересыханию. Чтобы уменьшить эти эффекты, используйте несмываемые кондиционеры и спреи с антистатическим эффектом. Они помогут сохранить объём и форму прически, а также предотвратят пушистость. Также стоит наносить средства с термозащитой, если вы часто пользуетесь феном или утюжком.

Способы укладки для зимы

Для зимнего периода выбирайте укладки, которые лучше всего держат форму, даже под шапкой. Отличный вариант — косы, низкие хвосты или пучки, которые после шапки сохраняют аккуратный вид. Если предпочитаете распущенные волосы, приподнимите корни с помощью легкого мусса для объема — это сохранит прическу и уменьшит приминание волос.

Правильный уход и внимательный выбор аксессуаров помогут сохранить укладку и обеспечить защиту головы в холодное время года. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете оставаться стильной, даже когда на улице мороз.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Красота и стиль
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату Аудио 
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Популярное
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.

Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Как укрыть розы на зиму простым способом
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Рыба на столе: что нужно знать, чтобы избежать паразитов
Рыба на столе: что нужно знать, чтобы избежать паразитов
Последние материалы
Мошеннические действия при защите клиента привели адвокатов в тюрьму
Российская теннисистка разводится через год после свадьбы
В чём смысл самоубийственной тактики Украины? Ответил политолог
Тимати рассказал о своих посещениях вечеринок скандального рэпера P.Diddy
Готовим яйца за минуту: секрет использования микроволновки
Защищаем голову от холода и сохраняем укладку: лучшие советы на зиму
10 интересных фактов о манулах: дикие коты, которые не приручаются
7 ноября: День Октябрьской революции, последняя жертва испанской инквизиции и бенефис Вертинского
Теннисистка Потапова развелась с Шевченко
Советский гуляш на вашей кухне: пошаговый рецепт классического блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.