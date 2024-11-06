Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кокосовое масло — отличный натуральный кондиционер, который укрепляет волосы, тем самым возвращая им утраченный блеск и блеск. Мед — это увлажнитель, который обеспечивает и удерживает влагу в волосах, тем самым сохраняя их хорошо увлажненными. Это также натуральное смягчающее средство, которое делает ваши волосы гладкими и блестящими. Яблочный уксус обладает бесконечными преимуществами, он борется с зудом кожи головы и укрепляет волосы, предотвращая их ломкость.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

Что вам понадобится

Две столовые ложки органического кокосового масла. Две столовые ложки меда. Одна столовая ложка яблочного уксуса. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте кокосовое масло и мед в миске и нагрейте, пока ингредиенты не растают. Добавьте в эту смесь яблочный уксус и нанесите смесь на волосы прядь за прядью. Массирующими движениями нанесите смесь на волосы в течение примерно 5 минут, затем накройте их шапочкой для душа. Оставьте его еще на 15-20 минут. Затем нанесите на него мягкий шампунь и кондиционер.

Делайте это один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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