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Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату

1:21
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Кокосовое масло — отличный натуральный кондиционер, который укрепляет волосы, тем самым возвращая им утраченный блеск и блеск. Мед — это увлажнитель, который обеспечивает и удерживает влагу в волосах, тем самым сохраняя их хорошо увлажненными. Это также натуральное смягчающее средство, которое делает ваши волосы гладкими и блестящими. Яблочный уксус обладает бесконечными преимуществами, он борется с зудом кожи головы и укрепляет волосы, предотвращая их ломкость.

Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Что вам понадобится

  1. Две столовые ложки органического кокосового масла.
  2. Две столовые ложки меда.
  3. Одна столовая ложка яблочного уксуса.
  4. Чистая миска.

Приготовление

  1. Смешайте кокосовое масло и мед в миске и нагрейте, пока ингредиенты не растают.
  2. Добавьте в эту смесь яблочный уксус и нанесите смесь на волосы прядь за прядью.
  3. Массирующими движениями нанесите смесь на волосы в течение примерно 5 минут, затем накройте их шапочкой для душа.
  4. Оставьте его еще на 15-20 минут.
  5. Затем нанесите на него мягкий шампунь и кондиционер.

Делайте это один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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