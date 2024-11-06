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Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Первым шагом является выбор базового масла. Базовое масло — это то, что вы можете смешивать с другими маслами, чтобы создать подходящую смесь для всех типов кожи. Наиболее часто используемым базовым маслом является органическое масло жожоба. Это масло имеет текстуру и состав, очень похожие на естественное кожное сало, вырабатываемое нашей кожей.

Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Такие масла, как масло авокадо, подсолнечное масло, масло семян тыквы, оливковое масло и масло сладкого миндаля, также являются отличными базовыми маслами.

Теперь, когда мы увидели список базовых масел, пришло время перейти к маслам, которые могут быть эффективны для разных типов кожи.

  1. Для нормальной кожи лучше всего придерживаться только базовых масел для очищения.
  2. Для сухой кожи можно смешать любое базовое масло с одной частью питательного масла. Питательными маслами могут быть аргановое масло, масло семян шиповника, масло ши, масло таману, масло гранатовых косточек, масло семян огуречника и масло облепихи. Эти масла могут обеспечить необходимое количество увлажнения кожи, а также улучшить цвет лица и восстановить естественный жировой баланс кожи.
  3. Для жирной или склонной к акне кожи можно смешать пять частей базового масла с одной частью вяжущего масла. Вяжущие масла включают касторовое масло, масло лесного ореха, масло виноградных косточек, масло семян тыквы и масло семян конопли.

Эти масла могут довольно хорошо очистить вашу кожу, не нарушая естественный масляный барьер. Они также не делают вашу кожу сухой и стянутой.

Уточнения

Си́ммондсия кита́йская (лат. Símmondsia chinénsis), более известная как хохо́ба или жожоба́ — вид ветвистых вечнозелёных кустарников, в диком виде встречающихся в североамериканских пустынях и чапарале.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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