Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы

Первым шагом является выбор базового масла. Базовое масло — это то, что вы можете смешивать с другими маслами, чтобы создать подходящую смесь для всех типов кожи. Наиболее часто используемым базовым маслом является органическое масло жожоба. Это масло имеет текстуру и состав, очень похожие на естественное кожное сало, вырабатываемое нашей кожей.
Такие масла, как масло авокадо, подсолнечное масло, масло семян тыквы, оливковое масло и масло сладкого миндаля, также являются отличными базовыми маслами.
Теперь, когда мы увидели список базовых масел, пришло время перейти к маслам, которые могут быть эффективны для разных типов кожи.
Эти масла могут довольно хорошо очистить вашу кожу, не нарушая естественный масляный барьер. Они также не делают вашу кожу сухой и стянутой.
Си́ммондсия кита́йская (лат. Símmondsia chinénsis), более известная как хохо́ба или жожоба́ — вид ветвистых вечнозелёных кустарников, в диком виде встречающихся в североамериканских пустынях и чапарале.
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