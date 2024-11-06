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Как выбрать парфюм, чтобы не раздражать окружающих: советы эксперта

1:24
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Парфюмер Екатерина Сиордия предупредила, что выбор аромата должен быть тщательно продуман, особенно с учетом культурных и индивидуальных особенностей восприятия запахов. Она отметила, что духи, которые популярны в одной стране, могут быть неприятны в другой. Например, в России предпочитают более легкие цветочные и фруктовые ароматы, тогда как в восточных странах распространены более насыщенные и тяжелые запахи с удовыми или кожаными нотами. При этом необычные запахи нишевой парфюмерии, такие как запах горелой проводки или краски, могут вызывать дискомфорт у окружающих.

Как выбрать парфюм, чтобы не раздражать окружающих: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Сиордия также подчеркнула, что некоторые ароматы могут по-разному раскрывать себя на коже, и даже приятные запахи, такие как смородина, могут неожиданно стать неприятными через несколько часов. Еще одной проблемой являются слишком сладкие и гурманские ароматы, которые могут вызывать головную боль как у носителя, так и у окружающих. Эксперт также отметила, что даже самый красивый аромат может раздражать, если его слишком много. Важно помнить о контексте, в котором используется парфюм — для офисной работы лучше выбирать более легкие, ненавязчивые запахи, а для прогулок на свежем воздухе можно позволить себе более яркие ароматы.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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