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Как замедлить старение кожи: три типа старения и уход при каждом из них

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы замедлить старение, важно сначала понять тип старения кожи, поскольку подход к уходу и выбор процедур зависит именно от этого. Косметолог Алиса Войчек делится информацией о трех распространенных типах старения кожи и советами, как их замедлить.

Как замедлить старение кожи: три типа старения и уход при каждом из них
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Деформационный тип характерен для людей с плотной и жирной кожей, широким лицом и выраженной челюстью. Он чаще всего встречается у славян и арабов. Этот тип старения сопровождается отечностью и провисанием кожи, что делает его трудным для коррекции с помощью консервативных методов. Тем не менее, на ранних стадиях можно прибегать к пилингу, массажу, фейсфитнесу и лимфодренажу.

Мелкоморщинистый тип старения наблюдается у женщин с сухой кожей и стройной фигурой. Такой тип старения обычно не приводит к птозу (обвисанию) и отечности, но морщины могут появляться довольно рано — иногда уже в 25 лет. Для ухода за таким типом кожи рекомендуется мезотерапия, биоревитализация, мягкие пилинги и средства для домашнего ухода с питательным эффектом.

Мускульный тип старения более характерен для азиатских женщин, у которых хорошо развиты мышцы лица, но практически нет жира. Старение наступает позже, но идет резко. Такие люди стареют более гармонично, и кожа сохраняет свою форму. Популярные процедуры для этого типа — массажи, пилинги, инъекции миорелаксантов и процедуры, стимулирующие выработку коллагена.

Каждому типу старения подходят свои методы коррекции, и важно своевременно консультироваться с профессионалом, чтобы выбрать наиболее подходящий уход.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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