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Зимний макияж Снегурочки: секреты идеального образа от визажиста

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Зима приносит с собой особый стиль, и образ Снегурочки — один из самых популярных выборов для праздничного макияжа. Чтобы создать этот волшебный и чистый облик, важны детали. Макияж начинается с идеально ровного и матового тона кожи, который можно достичь с помощью увлажняющего праймера и тонального крема с матовым финишем. Проблемные зоны маскируются с помощью корректора, а для закрепления используется рассыпчатая пудра. Для создания безупречного покрытия важно тщательно распределять средства, уделяя внимание мелким деталям, таким как темные круги под глазами, которые можно скрыть с помощью корректора с светоотражающим эффектом.

Зимний макияж Снегурочки: секреты идеального образа от визажиста
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, CC BY 2.0

Легкий румянец, имитирующий морозный цвет, придает образу свежесть. Румяна должны быть натуральными и едва заметными, их наносят пушистой кистью на скулы и немного на кончик носа, чтобы усилить ощущение зимней свежести. Для глаз выбираются светлые пастельные оттенки теней, такие как серебристо-голубые, розовые или лиловые, с добавлением легкого перламутрового блеска, который придает загадочность и воздушность взгляду. Макияж губ можно завершить либо натуральным блеском, либо классическим красным акцентом для более яркого праздничного образа. Визажист Любовь Брусницына делится важными советами для того, чтобы макияж Снегурочки был легким, свежим и волшебным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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