Замена сухого шампуня домашними средствами: три дешёвых и действенных варианта

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухой шампунь — это средство для ухода за волосами, которое помогает освежить причёску без использования воды. Однако иногда его может не оказаться под рукой. В таких случаях можно использовать альтернативные средства, которые найдутся в каждом доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Кукурузный крахмал, сода и детская присыпка обладают способностью впитывать жир, как сухой шампунь. Их удобно наносить на волосы с помощью пушистой кисти для макияжа, двигаясь вдоль проборов. Затем нужно расчесать волосы и уложить их по своему желанию.

Для дополнительного ухода за волосами можно добавить в домашнее средство натуральные масла. Например, масло чайного дерева поможет при перхоти, масло розмарина стимулирует рост волос, а масло лимона делает кожу головы менее жирной.

Однако стоит помнить, что не стоит злоупотреблять домашним сухим шампунем и использовать его только в экстренных случаях вместо обычного мытья головы.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.