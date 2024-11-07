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Замена сухого шампуня домашними средствами: три дешёвых и действенных варианта

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь — это средство для ухода за волосами, которое помогает освежить причёску без использования воды. Однако иногда его может не оказаться под рукой. В таких случаях можно использовать альтернативные средства, которые найдутся в каждом доме.

Замена сухого шампуня домашними средствами: три дешёвых и действенных варианта
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Кукурузный крахмал, сода и детская присыпка обладают способностью впитывать жир, как сухой шампунь. Их удобно наносить на волосы с помощью пушистой кисти для макияжа, двигаясь вдоль проборов. Затем нужно расчесать волосы и уложить их по своему желанию.

Для дополнительного ухода за волосами можно добавить в домашнее средство натуральные масла. Например, масло чайного дерева поможет при перхоти, масло розмарина стимулирует рост волос, а масло лимона делает кожу головы менее жирной.

Однако стоит помнить, что не стоит злоупотреблять домашним сухим шампунем и использовать его только в экстренных случаях вместо обычного мытья головы.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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