Замена сухого шампуня домашними средствами: три дешёвых и действенных варианта

Сухой шампунь — это средство для ухода за волосами, которое помогает освежить причёску без использования воды. Однако иногда его может не оказаться под рукой. В таких случаях можно использовать альтернативные средства, которые найдутся в каждом доме.
Кукурузный крахмал, сода и детская присыпка обладают способностью впитывать жир, как сухой шампунь. Их удобно наносить на волосы с помощью пушистой кисти для макияжа, двигаясь вдоль проборов. Затем нужно расчесать волосы и уложить их по своему желанию.
Для дополнительного ухода за волосами можно добавить в домашнее средство натуральные масла. Например, масло чайного дерева поможет при перхоти, масло розмарина стимулирует рост волос, а масло лимона делает кожу головы менее жирной.
Однако стоит помнить, что не стоит злоупотреблять домашним сухим шампунем и использовать его только в экстренных случаях вместо обычного мытья головы.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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