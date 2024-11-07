Что можно сделать, чтобы реже мыть волосы?

Многие девушки сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос и задаются вопросом о том, как можно мыть голову реже, сохраняя при этом здоровье и красоту локонов. Мы рассмотрим несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам решить эту задачу.
Чтобы реже мыть голову, попробуйте следующие советы:
Ли́чная гигие́на (индивидуа́льная) — раздел гигиены, в котором изучают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в личной жизни и деятельности.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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