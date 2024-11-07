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Что можно сделать, чтобы реже мыть волосы?

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Моя семья » Красота и стиль

Многие девушки сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос и задаются вопросом о том, как можно мыть голову реже, сохраняя при этом здоровье и красоту локонов. Мы рассмотрим несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам решить эту задачу.

Что можно сделать, чтобы реже мыть волосы?
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Чтобы реже мыть голову, попробуйте следующие советы:

  • Расчёсывайте волосы перед сном, чтобы распределить кожное сало и сделать массаж кожи головы.
  • Раз в одну-две недели используйте шампунь глубокого очищения или пилинг для кожи головы.
  • Мойте голову тёплой водой, чтобы избежать пересушивания волос и нарушения кровообращения в фолликулах.
  • Замените аэрозольные сухие шампуни на пудры мелкого помола с натуральными ингредиентами, такими как тапиока или рисовый крахмал. Эти пудры абсорбируют лишний жир и освежают волосы.

Уточнения

Ли́чная гигие́на (индивидуа́льная) — раздел гигиены, в котором изучают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в личной жизни и деятельности.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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