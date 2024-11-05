Какой парфюм выбрать для первого свидания: советы от эксперта

Для первого свидания выбор аромата играет важную роль в том, как воспримет партнер ваше появление. Парфюмер Екатерина Сиордия советует мужчинам выбирать парфюм с теплыми древесными нотами, которые создают образ уверенного и надежного мужчины. Также подойдут ароматы с легким кожаным оттенком, подчеркивающие брутальность. Женщинам рекомендуется остановиться на ароматах с цветочными или сливочными нотами, которые создают атмосферу уюта и безопасности.
Но важно, чтобы аромат не был слишком сладким или навязчивым, так как это может отпугнуть партнера. Екатерина также предупреждает, что для первого свидания лучше избегать свежих ароматов, которые могут ассоциироваться с запахом спортивного зала, а также экспериментальных запахов и сильно мускусных композиций.
Главное — чтобы аромат был легким, ненавязчивым и не закрывал личность, а открывал ее, как сообщает Москва 24.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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