Нежные ручки: как ухаживать за кожей рук 

Следить за кожей рук осенью особенно важно, потому что этот сезон приносит с собой ряд факторов, которые могут негативно влиять на ее состояние. Как же справиться с сухостью и сохранить кожу рук мягкой и увлажненной?
Правильный уход за кожей рук — это залог ее здоровья и красоты. Следуйте этим рекомендациям, и ваши руки будут мягкими, увлажненными и красивыми независимо от времени года.
Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.