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Нежные ручки: как ухаживать за кожей рук 

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Следить за кожей рук осенью особенно важно, потому что этот сезон приносит с собой ряд факторов, которые могут негативно влиять на ее состояние. Как же справиться с сухостью и сохранить кожу рук мягкой и увлажненной?

Нежные ручки: как ухаживать за кожей рук 
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Очищение

  • Мягкие средства. Используйте мягкие мыла или гели для рук, не содержащие сульфатов и спирта.
  • Теплая вода. Мойте руки теплой водой, избегая горячей воды, которая может пересушить кожу.

2. Увлажнение

  • Крем для рук. Наносите питательный крем для рук несколько раз в день, особенно после мытья рук и перед выходом на улицу.
  • Масло для ногтей. Используйте масло для ногтей, чтобы увлажнить кутикулу и предотвратить ее пересыхание.
  • Перчатки. Носите перчатки при работе с водой, моющими средствами или химическими веществами.

3. Домашние средства

  • Масло оливы. Наносите масло оливы на кожу рук перед сном, чтобы увлажнить и питать ее.
  • Мед. Смешайте мед с овсяными хлопьями и нанесите маску на руки на 15 минут.
  • Авокадо. Разомните авокадо и нанесите маску на руки на 20 минут.

Правильный уход за кожей рук — это залог ее здоровья и красоты. Следуйте этим рекомендациям, и ваши руки будут мягкими, увлажненными и красивыми независимо от времени года.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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