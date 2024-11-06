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Натуральное решение для раздражённой кожи: маска с овсянкой и йогуртом

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Раздражение кожи — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Оно может возникать по разным причинам, включая аллергии, стрессы и неблагоприятные погодные условия. Одним из эффективных способов облегчить состояние кожи является использование масок, приготовленных из натуральных ингредиентов. Сегодня мы поделимся простым рецептом маски для лица против раздражения и расскажем о её полезных свойствах.

Натуральное решение для раздражённой кожи: маска с овсянкой и йогуртом
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Рецепт маски для лица

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки овсянки
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 столовая ложка йогурта (или сметаны)
  • Несколько капель масла чайного дерева (по желанию)

Способ приготовления и применения

Измельчите овсянку в блендере до состояния порошка. В небольшой миске смешайте овсянку с медом и йогуртом до получения однородной массы. Если хотите, добавьте несколько капель масла чайного дерева для дополнительного антисептического эффекта.

Нанесите полученную маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 15-20 минут, затем смойте теплой водой.

Полезные свойства маски

  1. Успокаивающее действие: овсянка содержит бета-глюканы, которые помогают успокоить раздраженную кожу и уменьшить воспаление.
  2. Увлажнение: мёд и йогурт обеспечивают глубокое увлажнение, придавая коже мягкость и эластичность.
  3. Антисептические свойства: масло чайного дерева обладает антисептическими свойствами, что помогает предотвратить инфекцию и усугубление раздражения.

Регулярное применение такой маски поможет восстановить здоровье кожи, сделает её более гладкой и сияющей. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь его благотворным эффектом!

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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