Всё, что нужно знать о масле ши: секреты правильного применения для здоровья кожи

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Масло ши, известное также как карите, является универсальным средством для ухода за кожей благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Оно широко используется в косметологии и домашнем уходе за кожей, а также в народной медицине. Однако, чтобы получить максимальную пользу от этого натурального продукта, важно знать, как правильно его использовать.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Выбор качественного масла ши

Первый шаг к эффективному использованию масла ши — это выбор качественного продукта. Предпочтение следует отдавать нерафинированному маслу, так как в нем сохраняются все ценные компоненты. Обратите внимание на цвет — оно должно иметь светло-желтый или кремовый оттенок и приятный ореховый аромат.

Подготовка кожи

Перед нанесением масла ши рекомендуется провести подготовительные процедуры. Это может быть легкий скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки, или просто очищение кожи. После этого лучше всего распарить кожу, чтобы поры открылись и масло впиталось более глубоко.

Нанесение масла

Наносите масло ши на слегка мокрую кожу, чтобы увеличить его увлажняющий эффект. Для этого возьмите небольшое количество масла, растопите его в ладонях и мягкими массажными движениями нанесите на кожу. Особое внимание уделите сухим участкам — локтям, коленям и участкам вокруг глаз.

Дополнительный уход

Масло ши можно использовать как базу для смешивания с другими маслами или добавления в кремы. Это делает его отличным ингредиентом для создания собственных косметических средств. Также его можно использовать как средство для снятия макияжа, что делает уход за кожей еще более удобным.

Используя масло ши правильно, вы обеспечите своей коже надежную защиту и глубокое увлажнение. Регулярное применение этого средства поможет сохранить кожу здоровой и упругой.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.