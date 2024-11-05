Нет сухости и раздражению: маска для лица с йогуртом и куркумой

Когда ваша кожа раздражена, имеет покраснения и шелушения, ей срочно необходим охлаждающий и успокаивающий эффект йогурта в сочетании с противовоспалительными свойствами куркумы. Такая простая в приготовлении маска для лица может в действительности творить чудеса с вашей кожей.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
Смешайте все ингредиенты в чистой миске. У вас должна получиться однородная консистенция. Нанесите смесь на лицо, оставьте на 20 минут и смойте. Маску можно делать 1-2 раза в неделю.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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