Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Алоэ вера — чудо-растение. Оно способно лечить любые заболевания вашего тела, включая проблемы с волосами. Для людей, которые не знают, это одно из отличных домашних средств для более густых волос. Алоэ вера отлично подходит для очищения пор и поддерживает уровень pH. Оно также действует как кондиционер, который сохраняет ваши волосы гладкими и шелковистыми.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Что вам понадобится

Гель алоэ вера. Кокосовое масло. Зародыши пшеницы. Чистая миска.

Этапы приготовления

Возьмите две столовые ложки вашего любимого шампуня и добавьте одну столовую ложку геля алоэ вера, одну столовую ложку кокосового масла и половину столовой ложки зародышей пшеницы. Все хорошо перемешиваем и наносим на волосы примерно на час. Вымойте волосы шампунем и высушите их полотенцем.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.