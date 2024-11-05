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Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Алоэ вера — чудо-растение. Оно способно лечить любые заболевания вашего тела, включая проблемы с волосами. Для людей, которые не знают, это одно из отличных домашних средств для более густых волос. Алоэ вера отлично подходит для очищения пор и поддерживает уровень pH. Оно также действует как кондиционер, который сохраняет ваши волосы гладкими и шелковистыми.

Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, PDM

Что вам понадобится

  1. Гель алоэ вера.
  2. Кокосовое масло.
  3. Зародыши пшеницы.
  4. Чистая миска.

Этапы приготовления

Возьмите две столовые ложки вашего любимого шампуня и добавьте одну столовую ложку геля алоэ вера, одну столовую ложку кокосового масла и половину столовой ложки зародышей пшеницы. Все хорошо перемешиваем и наносим на волосы примерно на час. Вымойте волосы шампунем и высушите их полотенцем.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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