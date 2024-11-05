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Секреты стройной талии: питание и тренировки от эксперта

1:19
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Избавиться от жира на боках, так называемых "ушек", непросто, но возможно. Фитнес-тренер Александра Львова делится рекомендациями по эффективной борьбе с этой проблемой, акцентируя внимание на важности правильного питания и регулярных тренировок. Сначала, стоит обратить внимание на рацион: нужно сократить потребление калорий, особенно высококалорийной пищи, такой как сладости и фастфуд, а также отказаться от алкоголя, который задерживает воду и может приводить к срывам. Александра советует придерживаться режима питания, употребляя маленькие порции и делая акцент на зелени, фруктах и орехах.

Секреты стройной талии: питание и тренировки от эксперта
Фото: Freepik by user18526052, PDM

Помимо питания, для достижения результатов необходимы регулярные физические нагрузки. Только кардио-тренировки помогут эффективно сжигать жир, не ограничиваясь лишь упражнениями на пресс. Среди кардио-упражнений, подходящих для выполнения дома, выделяются бег на месте, подтягивание коленей к груди, прыжки и махи ногами. Также тренер предлагает ряд специфических упражнений для укрепления мышц боков и уменьшения жировых отложений. Каждое из них можно выполнять в домашних условиях, что делает занятия доступными и удобными для всех.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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