Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные продукты для микроволновки: предупреждения специалистов
Снег выпал, а работы не пропали. Что ещё можно успеть на огороде
Как справиться с болью в мышцах после тренировки
Почему снег в теплице зимой важен для почвы
Секреты защиты автомобиля в зимний период
Собака по кличке Пончик вернулась домой
Анкара прощает Киргизии долг в рамках экологических инициатив
Британские археологи нашли карту, которая ведет к Ноеву ковчегу
Какие кухонные электроприборы требуют отдельной розетки

Как восстановить рельеф кожи: советы эксперта

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Проблемы с кожей, такие как последствия акне или обезвоживание, требуют восстановления рельефа. Мы обсудили с дерматологом и косметологом Мадиной Байрамуковой эффективные процедуры для достижения ухоженной и гладкой кожи. Выбор метода зависит от индивидуальных особенностей кожи и желаемого результата, поэтому консультация с профессионалом — необходимый шаг.

Как восстановить рельеф кожи: советы эксперта
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

К популярным методам относятся пилинг, который удаляет верхние слои кожи с помощью химических или механических средств, и мезотерапия — инъекционная процедура, вводящая витамины и гиалуроновую кислоту для улучшения обмена веществ. Биоревитализация помогает восстановить водный баланс, увлажняя кожу. Контурная пластика позволяет корректировать форму лица и сглаживать неровности, а лазерная шлифовка улучшает текстуру кожи и убирает морщины. RF-лифтинг использует радиочастотные волны для подтяжки кожи и улучшения ее рельефа.

Мадина подчеркивает важность индивидуального подхода в выборе процедур, чтобы достичь желаемого эффекта и улучшить общее состояние кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта
Авто
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США Дмитрий Плотников
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Казанская икона Божией Матери — символ борьбы с теми, кто пришёл к нам с мечом
Калининградский зоопарк кается за убитых Красной армией немецких зверей
Глава нижегородского Росреестра могла устроить дебош в самолете
Самая красивая внучка Никиты Михалкова подарила ему правнука на день рождения
Театр МОСТ приглашает зрителей на гала-вечер, посвящённый 25-летнему юбилею
Украинцев рассмешил закон о штрафе за дрова
Суд осудил мужчину за госизмену в Екатеринбурге
Как избавиться от избытка кожи после похудения: советы пластического хирурга
Как обезопасить российских женщин от курьеров-мигрантов?
Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.