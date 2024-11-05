Как избавиться от избытка кожи после похудения: советы пластического хирурга

Существует множество методов борьбы с избыточным весом, но одним из самых эффективных являются бариатрические операции. Они помогают быстро снизить массу тела, однако многие пациенты сталкиваются с проблемой избытка кожи, которая требует коррекции с помощью пластической хирургии. На консультациях пациенты часто просят убрать лишние ткани и создать желаемый силуэт. Показания для пластических операций включают наличие складок кожи, локальные жировые отложения и необходимость гармонизации контуров тела.
Противопоказания к таким вмешательствам могут быть связаны с различными заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми или психическими. Одной из самых распространенных процедур после похудения является абдоминопластика, которая направлена на удаление избытков кожи и восстановление мышечно-апоневротического каркаса. Существуют различные виды абдоминопластики, включая дермолипоэктомию и комбинированную абдоминопластику.
Еще одним вариантом является торсопластика, комплекс операций по подтяжке тканей на различных участках тела. Она может выполняться как в сочетании с другими процедурами, так и поэтапно. В случае необходимости могут проводиться дополнительные операции, такие как брахиопластика и маммопластика, для формирования более эстетичных контуров.
Бариатри́ческая хирурги́я, бариатри́я (от др.-греч. βάρος «вес, тяжесть» + ἰατρεία «лечение») — раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.
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