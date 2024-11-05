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Расширенные поры: почему это происходит и как с этим бороться

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Расширенные поры — распространенная проблема, особенно для обладательниц жирной кожи. Косметолог Виктория Усиевич объясняет, что основными причинами являются недостаточный уход и накопление кожного жира, косметики и загрязнений.

Расширенные поры: почему это происходит и как с этим бороться
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Даже нормальная кожа может испытывать эту проблему в определенных зонах, в то время как у сухой кожи поры, как правило, не расширяются, хотя она раньше сталкивается с морщинами. Для борьбы с этой неприятностью важно уделить внимание глубокому очищению, используя средства с AHA-кислотами и глиняные маски, которые хорошо очищают и смягчают кожу.

Также рекомендуется регулярное применение эксфолиантов для отшелушивания. Кроме того, контроль питания играет ключевую роль: высокое содержание углеводов и сахара может усугубить состояние кожи, а такие специи, как имбирь и корица, помогут регулировать выработку себума. Для поддержания здоровья кожи важно учитывать не только внешние факторы, но и внутренние — правильный рацион и здоровый образ жизни.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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