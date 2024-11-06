Как сохранить красоту и здоровье волос в холодное время года

В холода наши волосы нуждаются в особой заботе, ведь холодный воздух, головные уборы и сухой воздух в помещениях могут негативно сказаться на их состоянии. Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить красоту и здоровье ваших волос в холодный период:
Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить красоту и здоровье своих волос в осенне-зимний период.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых.
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ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.