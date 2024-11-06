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Как сохранить красоту и здоровье волос в холодное время года

1:26
Моя семья » Красота и стиль

В холода наши волосы нуждаются в особой заботе, ведь холодный воздух, головные уборы и сухой воздух в помещениях могут негативно сказаться на их состоянии. Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить красоту и здоровье ваших волос в холодный период:

Как сохранить красоту и здоровье волос в холодное время года
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
  • Перед выходом на улицу обрабатывайте волосы защитными средствами, такими как спреи, сыворотки или масла. Они создадут барьер между волосами и окружающей средой, защищая их от холода и ветра.
  • Выбирайте головные уборы, подходящие вашему типу волос. Для тонких волос подойдут объёмные шапки или береты, а для жёстких волос — любые другие виды головных уборов.
  • Регулярно делайте маски для волос. Зимой маски нужно делать не реже двух раз в неделю. Используйте питательные маски, которые содержат витамины, минералы и натуральные масла.
  • Не сушите волосы слишком горячим воздухом. Используйте фен только при необходимости и выбирайте средний или низкий температурный режим.
  • Расчёсывайте волосы аккуратно, начиная с кончиков и двигаясь вверх.
  • Избегайте резких движений и не расчёсывайте мокрые волосы.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить красоту и здоровье своих волос в осенне-зимний период.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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