Выбор цвета для окрашивания волос — это ответственное и творческое занятие, требующее внимательного подхода и, возможно, консультации с профессионалом. Александр Кувватов, известный парикмахер и колорист, а также основатель бренда Injir Hair, поделился с Voice. ru своими знаниями и опытом в этой области. Он подчеркивает важность определения цветотипа и современных методов работы с цветом, включая технику резонанса.
Определение цветотипа является ключевым шагом к созданию гармоничного образа. Существует классификация цветотипов, аналогичная временам года: зима, весна, лето и осень. Каждый из этих сезонов имеет свои уникальные особенности внешности.
Для каждого цветотипа характерны определенные оттенки, которые могут подчеркнуть вашу естественную красоту и индивидуальность.
Зима
Подходящие оттенки: платиновый, черный, холодный шоколадный, каштановый, пепельный, синий. Важно выбирать насыщенные и яркие цвета, избегая размытых и приглушенных оттенков.
Весна
Подходящие оттенки: блондин, светлый каштан с теплыми золотистыми, медовыми или рыжеватыми переливами.
Лето
Подходящие оттенки: пепельный блондин, светло-каштановый, серебристый блондин, а также любые оттенки, в базе которых лежит сероватый подтон.
Осень
Подходящие оттенки: шоколадный, каштановый, медный с теплыми коричневатыми или рыжими тонами.
Определение своего цветотипа открывает широкие возможности для создания гармоничного образа. Попробуйте различные варианты и обратите внимание, какие из них делают вас яркой и привлекательной, а какие выглядят тускло и бледно.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.