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Как выбрать правильный оттенок для окрашивания волос с учётом цветотипа

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Выбор цвета для окрашивания волос — это ответственное и творческое занятие, требующее внимательного подхода и, возможно, консультации с профессионалом. Александр Кувватов, известный парикмахер и колорист, а также основатель бренда Injir Hair, поделился с Voice. ru своими знаниями и опытом в этой области. Он подчеркивает важность определения цветотипа и современных методов работы с цветом, включая технику резонанса.

Как выбрать правильный оттенок для окрашивания волос с учётом цветотипа
Фото: Freepik by lookstudio, PDM

Определение цветотипа является ключевым шагом к созданию гармоничного образа. Существует классификация цветотипов, аналогичная временам года: зима, весна, лето и осень. Каждый из этих сезонов имеет свои уникальные особенности внешности.

Для каждого цветотипа характерны определенные оттенки, которые могут подчеркнуть вашу естественную красоту и индивидуальность.

Зима

  • Холодные оттенки и яркие контрасты.
  • Кожа: светлая или оливковая, с холодным подтоном.
  • Глаза: голубые, серые или карие, очень яркие, с темными или черными ресницами.

Подходящие оттенки: платиновый, черный, холодный шоколадный, каштановый, пепельный, синий. Важно выбирать насыщенные и яркие цвета, избегая размытых и приглушенных оттенков.

Весна

  • Нежные и легкие оттенки:
  • Кожа: персиковая, с теплым подтоном и нежным румянцем.
  • Глаза: голубые, зеленые, светло-карие.

Подходящие оттенки: блондин, светлый каштан с теплыми золотистыми, медовыми или рыжеватыми переливами.

Лето

  • Неяркие оттенки, словно припудренные или припылённые.
  • Кожа: светлая, с холодным подтоном, может быть бледно-розовой.
  • Глаза: серые или голубые, иногда серо-зеленые, в холодной цветовой гамме.

Подходящие оттенки: пепельный блондин, светло-каштановый, серебристый блондин, а также любые оттенки, в базе которых лежит сероватый подтон.

Осень

  • Глубокие оттенки с теплыми нотками.
  • Кожа: золотистый, бронзовый, оливковый подтон. Может быть как светлой, так и более темной.
  • Глаза: темно-карие или зеленые, часто с золотистыми вкраплениями.

Подходящие оттенки: шоколадный, каштановый, медный с теплыми коричневатыми или рыжими тонами.

Определение своего цветотипа открывает широкие возможности для создания гармоничного образа. Попробуйте различные варианты и обратите внимание, какие из них делают вас яркой и привлекательной, а какие выглядят тускло и бледно.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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