Как выбрать правильный оттенок для окрашивания волос с учётом цветотипа

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Выбор цвета для окрашивания волос — это ответственное и творческое занятие, требующее внимательного подхода и, возможно, консультации с профессионалом. Александр Кувватов, известный парикмахер и колорист, а также основатель бренда Injir Hair, поделился с Voice. ru своими знаниями и опытом в этой области. Он подчеркивает важность определения цветотипа и современных методов работы с цветом, включая технику резонанса.

Фото: Freepik by lookstudio, PDM

Определение цветотипа является ключевым шагом к созданию гармоничного образа. Существует классификация цветотипов, аналогичная временам года: зима, весна, лето и осень. Каждый из этих сезонов имеет свои уникальные особенности внешности.

Для каждого цветотипа характерны определенные оттенки, которые могут подчеркнуть вашу естественную красоту и индивидуальность.

Зима

Холодные оттенки и яркие контрасты.

Кожа: светлая или оливковая, с холодным подтоном.

Глаза: голубые, серые или карие, очень яркие, с темными или черными ресницами.

Подходящие оттенки: платиновый, черный, холодный шоколадный, каштановый, пепельный, синий. Важно выбирать насыщенные и яркие цвета, избегая размытых и приглушенных оттенков.

Весна

Нежные и легкие оттенки:

Кожа: персиковая, с теплым подтоном и нежным румянцем.

Глаза: голубые, зеленые, светло-карие.

Подходящие оттенки: блондин, светлый каштан с теплыми золотистыми, медовыми или рыжеватыми переливами.

Лето

Неяркие оттенки, словно припудренные или припылённые.

Кожа: светлая, с холодным подтоном, может быть бледно-розовой.

Глаза: серые или голубые, иногда серо-зеленые, в холодной цветовой гамме.

Подходящие оттенки: пепельный блондин, светло-каштановый, серебристый блондин, а также любые оттенки, в базе которых лежит сероватый подтон.

Осень

Глубокие оттенки с теплыми нотками.

Кожа: золотистый, бронзовый, оливковый подтон. Может быть как светлой, так и более темной.

Глаза: темно-карие или зеленые, часто с золотистыми вкраплениями.

Подходящие оттенки: шоколадный, каштановый, медный с теплыми коричневатыми или рыжими тонами.

Определение своего цветотипа открывает широкие возможности для создания гармоничного образа. Попробуйте различные варианты и обратите внимание, какие из них делают вас яркой и привлекательной, а какие выглядят тускло и бледно.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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