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Мейкап как искусство: выражайте себя через косметику

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Осень и зима 2024 принесут множество новых трендов в мире красоты, о которых рассказала визажист Ксения Бохо. Главным акцентом осени стал глубокий цвет бургунди, который теперь активно используется в мэйкапе: губы в этих оттенках могут стать настоящим аксессуаром.

Мейкап как искусство: выражайте себя через косметику
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Также популярность набирает кофейный мэйкап, идеально подходящий для всех типов кожи благодаря своим универсальным коричневым оттенкам. Лаковые губы заменяют стойкие матовые помады, сохраняя долговечность и добавляя глянец. Зима же обещает эффект заснеженных ресниц с помощью белой туши и подводки, а блестки и стразы внесут яркий праздничный акцент в повседневный макияж. Цветные хайлайтеры в необычных оттенках придадут свежесть и оригинальность любому образу.

Визажист подчеркивает, что мейкап — это не только способ скорректировать, но и возможность выразить себя, подчеркивая свою индивидуальность и красоту.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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