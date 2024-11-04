Мейкап как искусство: выражайте себя через косметику

Осень и зима 2024 принесут множество новых трендов в мире красоты, о которых рассказала визажист Ксения Бохо. Главным акцентом осени стал глубокий цвет бургунди, который теперь активно используется в мэйкапе: губы в этих оттенках могут стать настоящим аксессуаром.
Также популярность набирает кофейный мэйкап, идеально подходящий для всех типов кожи благодаря своим универсальным коричневым оттенкам. Лаковые губы заменяют стойкие матовые помады, сохраняя долговечность и добавляя глянец. Зима же обещает эффект заснеженных ресниц с помощью белой туши и подводки, а блестки и стразы внесут яркий праздничный акцент в повседневный макияж. Цветные хайлайтеры в необычных оттенках придадут свежесть и оригинальность любому образу.
Визажист подчеркивает, что мейкап — это не только способ скорректировать, но и возможность выразить себя, подчеркивая свою индивидуальность и красоту.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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