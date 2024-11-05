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Контрастность — важный фактор восприятия внешности

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Контрастность — это важный фактор, который влияет на восприятие внешности человека. Она может быть врождённой или приобретённой в результате различных воздействий, таких как татуаж бровей или наращивание ресниц. При оценке своей внешности необходимо учитывать реальную ситуацию, чтобы создать гармоничный образ.

Контрастность — важный фактор восприятия внешности
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Если у вас сильная контрастность между цветами кожи, бровей, волос и глаз, то вам подойдут яркие и насыщенные оттенки для окрашивания волос. Если же границы между цветами размыты, то лучше использовать мягкие и нежные тона, чтобы избежать дисгармонии.

Обратите внимание на окантовку радужной оболочки глаза. Если она имеет сильный контраст, то вам подойдут яркие оттенки волос. Если окантовка почти сливается с общим цветом глаз или отсутствует, то выбирайте мягкие пастельные тона. Если же контраст между цветами радужной оболочки глаза слабый, то можно экспериментировать с различными оттенками, находя тот, который будет наиболее гармонично сочетаться с вашей внешностью.

Уточнения

Контра́ст (фр. contraste) — в оптике (сенситометрии и фотометрии) разница в характеристиках различных участков изображения, способность фотографического материала или оптической системы воспроизводить эту разницу, а также характеристика чувствительности глаза (зрительной системы) относительно яркости и цвета.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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