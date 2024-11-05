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Дизайнер Павлова рассказала, с чем этой осенью модно носить худи

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Главный дизайнер российского бренда Jelika Наталья Павлова поделилась интересными идеями о том, как можно носить худи. Она утверждает, что этот предмет гардероба можно комбинировать не только с джинсами, но и с элегантными вечерними нарядами.

Дизайнер Павлова рассказала, с чем этой осенью модно носить худи
Фото: flickr.com by Lorena Cupcake, CC BY 2.0

По мнению эксперта, в новом сезоне основной тренд — женственность, а крой оверсайз останется актуальным. Объёмные свитера, худи и платья прямого силуэта снова будут популярны этой осенью, сообщает Газета.Ru.

Павлова предлагает попробовать сочетать худи с разными видами юбок.

"Вы можете выбрать совершенно разные варианты — короткие, миди и макси, плиссированные, прямые, на запах или даже в пайетках, атласные или бархатные. Здесь действует правило — чем ярче юбка, тем более однотонным должно быть худи. Если худи будет с какой-то надписью, будет круто сочетать цвет надписи с цветом юбки", — рассказала Павлова.

Дополнять такой образ их худи с юбкой можно сапогами с широким голенищем, кроссовками или туфлями-лодочками.

Также дизайнер отмечает, что худи отлично сочетается с вечерними платьями, делая образ более расслабленным и демократичным.

Для создания нетривиального образа на каждый день можно сочетать худи с кроссовками и выбрать утеплённый вариант худи с начёсом. В таком образе будет комфортно даже в прохладную погоду.

Павлова напоминает, что объёмные худи прекрасно смотрятся и с джинсами. Это, пожалуй, самое удобное и практичное сочетание для осени. Чтобы образ не выглядел скучно, можно добавить аксессуары, например, ботильоны вместо кроссовок. Ещё один совет от дизайнера — выбирать модные джинсы багги. Они имеют объёмный мешковатый крой, суженные к низу штанины и высокую посадку. Такие джинсы хорошо смотрятся на разных типах фигур и акцентируют внимание на талии.

Уточнения

Ху́ди (англ. hoodie от hood — «капюшон») — свитер или свитшот из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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