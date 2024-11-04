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Спасаем волосы: секреты укладки от профессионала

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Современные женщины не могут представить свою жизнь без качественного фена, однако неправильно проведенная укладка может нанести волосам вред. Стилист Анна Маврина поделилась распространёнными ошибками при использовании фена, которые многие из нас продолжают допускать.

Спасаем волосы: секреты укладки от профессионала
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Во-первых, важно использовать диффузор — насадку, которая равномерно распределяет горячий воздух и помогает избежать перегрева волос, особенно это касается вьющихся и сухих локонов. Во-вторых, не стоит пренебрегать режимами сушки. Постепенное переключение между ними, включая холодный режим в конце, поможет сохранить структуру волос и предотвратить их ломкость.

Также не забывайте про термозащиту: это незаменимый этап для ежедневной укладки, который уменьшает вредное воздействие высокой температуры. Наконец, завершение сушки холодным воздухом сохраняет влагу и придаёт волосам блеск. Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить здоровье волос и их внешний вид.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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