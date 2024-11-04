Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем волосы: секреты укладки от профессионала
Продюсер Бари Алибасов рассказал о первой встрече с седьмой женой 40 лет назад
Лучшие заднеприводные седаны 2024 года: кого выбрать
Отар Кушанашвили высказался о дочери Любови Успенской: пустой персонаж
Хочется понять, почему экономика РФ не развалилась: Можин о причинах визита МВФ в Россию
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав
Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию
Как надолго сохранить капусту свежей?

Секреты красоты: как любовь к себе меняет всё

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Здоровье и красота тела — это не просто результат ухода за собой, но и целый комплекс правил, которые обеспечивают жизненные силы и энергию. Прежде всего, регулярные физические нагрузки являются основой поддержания формы. Это может быть утренний бег, занятия йогой или простая разминка. Важно, чтобы эти занятия были систематическими и дисциплинированными. Также не стоит забывать о значении качественного сна. Оптимальное количество часов — не менее восьми, ведь именно во время сна происходит регенерация клеток и укрепление иммунной системы.

Секреты красоты: как любовь к себе меняет всё
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Питание играет не менее важную роль. Известная фраза "Ты то, что ты ешь" подтверждает, что выбор продуктов напрямую влияет на внешний вид. Чтобы избежать отеков и нежелательных килограммов, лучше ограничить потребление фастфуда и сладостей, сохраняя при этом разнообразие в рационе. Массаж, хотя и не является обязательным, значительно улучшает состояние кожи и мышечной ткани, а также помогает расслабиться и снизить болевые ощущения.

Однако, ключевым моментом в этом пути является любовь к себе. Изменения должны происходить из личного желания, а не по принуждению. Полюбите себя в том состоянии, в котором находитесь, и только тогда вы сможете заметить настоящие перемены.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека руками.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога Аудио 
Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы
Садоводство, цветоводство
Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Последние материалы
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав
Евгения Медведева раскрыла свою настоящую фамилию
Как надолго сохранить капусту свежей?
Древний кратон подвергается трансформации: тайны северо-китайского фундамента
Крысиный патруль: в Танзании обучили грызунов выявлять контрабанду
Певицу Лайму Вайкуле едва не придавило упавшей сосной
Алина Загитова рассказала о своём отношении к шоу-бизнесу
Полезные подкopмки для яблoни, чтобы получать богатый урожай здоровых плодов
Омлет каждый день: польза, ограничения и советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.